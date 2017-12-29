«Ленэнерго» возглавит Андрей Рюмин

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» с 11 января решил прекратить действие трудового соглашения с нынешним директором компании Романом Бердниковым. Соответствующий документ был опубликован 29 декабря на портале раскрытия корпоративной информации.

С 12 января пятилетний контракт подпишут с Андреем Рюминым. За это решение проголосовали все 13 участников совета директоров. Ранее новоиспеченный директор «Ленэнерго» возглавлял Объединенную энергетическую компанию, где работал с 2013 по март 2014 года. В качестве независимого директора Рюмин несколько раз избирался в совет директоров ПАО «Моэснерго».