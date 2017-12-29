Число пострадавших от взрыва в «Перекрестке» возросло до 18 человек

До 18 человек возросло число пострадавших при теракте в «Перекрестке», сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter. В стационарах на данный момент остаются девять горожан.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще 4 пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы», – написала Митянина.

Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получили 13 человек, восемь из них госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами. Фотографию предполагаемого злоумышленника, положившего бомбу в камеру хранения, опубликовал «Росбалт».

Фото: ИА «Росбалт»

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов. Сеть «Перекресток», в свою очередь, решила убрать все камеры хранения из магазинов после инцидента. Теперь сумки посетителей будет проверять охрана, которую вооружат металлоискателями.

