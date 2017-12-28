В Москве задержали Илью Яшина

Полицейские задержали главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина. Оппозиционер написал в своем Twitter, что его везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников.

Ранее, 24 декабря, Яшин устроил в столице акцию под названием «День свободных выборов», где затронул темы коррупции, несменяемости власти, выборов и избирательного процесса в России. Ее проведение было запрещено судом.

Перед началом мероприятия правоохранители встретили политика у дома и провели беседу, однако задерживать не стали. После акции на Яшина составили протокол об административном нарушении.