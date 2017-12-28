Главный пристав Петербурга покидает свой пост

Руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу Владимир Гольцмер уходит в отставку, сообщает «Фонтанка». У главного пристава города на Неве заканчивается десятилетний контракт, продлевать его не будут.

При Гольцмере в УФССП активно внедряли новые технологии, которые затем активно использовались по всей стране. Так в 2010 году петербуржцы первыми в России получили в распоряжение сервис «Узнай о своих долгах», который позволял проверить задолженности и оплатить их онлайн. Сегодня система трансформирована в национальный «Банк данных исполнительных производств».

В 2012 – 2013 годах управление выстроило отношения с банками, после чего приставы стали получать информацию о счетах, акциях и других активов должников. Была внедрена система автоматического списания денежных средств. В это же время город на Неве стал первым регионом, в котором применили программно-аппаратный комплекс «Поток-Д» для поиска автомобилей должников на дорогах.

До своего назначения на пост главного пристава Петербурга Гольцмер работал в Федеральной службе судебных приставов. С 1981 по 2005 год он трудился в прокуратуре. В мае 2017 года Гольцмера наградили орденом Почета за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан.