Более 160 дворников будут убирать центр Петербурга в новогоднюю ночь

Уборкой центра Петербурга в новогоднюю ночь займутся 166 дворников, сообщает комитет по благоустройству. Всего на улицах города в ночь на 1 января будут трудиться 500 рабочих.

«Чтобы поддержать в порядке территории, где пройдут главные праздничные мероприятия, предприятия дополнительно выделят спецтехнику. Так, в центре города в первую ночь 2018 года на уборку выйдут более 90 машин», – рассказали в Смольном.

Уборку праздничных площадок планируют завершить к семи утра. По словам председателя комитета Владимира Рублевского, уже с 29 декабря дорожные предприятия перейдут на особый режим работы.

Кроме того, до 8 января в Северной столице выйдут на работу 100 единиц техники и семь тыс. дворников. Как отмечает АБН, пристальное внимание будут уделять гололеду, снежным заносам на дорогах и сосулькам на крыше домов.