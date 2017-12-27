Мир во всем мире: что петербуржцы просят у Деда Мороза

Эксперты компании Avito провели опрос, в котором выяснили, чего петербуржцы ждут от 2018 года и что они хотели бы получить от Деда Мороза. Респондентам предложили рассказать о своих достижениях и поделиться планами на будущее.

Как оказалось, в 2018 году горожане хотели бы повышения зарплат, покупок недвижимости и открытия собственного бизнеса. У волшебника же чаще всего просили здоровья для себя и своих близких. Однако про богатство и квартиры также не забывали. В топ-10 также вошли любовь, счастье, путешествия и стабильность.

При этом 5% респондентов просили Деда Мороза об очень необычных вещах. Например, «вернуть восьмидесятые», «доллар по 30 рублей» и «торжество просвещенного гуманизма». Многие варианты были связаны с актуальными и грядущими событиями. Так, пользователи хотели бы побывать на Чемпионате мира по футболу или заработать хотя бы один биткоин.