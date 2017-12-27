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Картина дня: взрыв в «Перекрестке» и стрельба на фабрике «Меньшевик»

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© Фото: REUTERS / Anton Vaganov

Темы дня

Сколько человек пострадали при взрыве в супермаркете, чем закончилась трагедия на московской фабрике и как задержали мужчину, изрезавшего водителя школьного автобуса.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало задержание мужчины, изрезавшего водителя школьного автобуса. Первыми об этом написали «Фонтанка» (09:15), «Деловой Петербург» (09:35) и «Невские новости» (10:00).

Правоохранители задержали 43-летнего Ализаде Мустафаева в пять утра в квартире знакомого на набережной реки Оккервиль. Спутница злоумышленника, напавшая на водителя с битой, по-прежнему находится в розыске.

Дорожный конфликт случился вечером 25 декабря на Октябрьской набережной. Мустафаеву, нарушившему ПДД, не понравилось замечание водителя школьного автобуса. В итоге водитель «Рендж Ровера» несколько ударил оппонента ножом на глазах у 24 детей, возвращавшихся в Кировск с экскурсии. Сейчас потерпевший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Второй заметной темой дня, согласно «Монитору», стала стрельба на московской фабрике «Меньшевик». Подробности трагедии оперативно осветили «Деловой Петербург» (11:00), «Фонтанка.ру» (11:15) и Пятый канал (11:25).

Экс-директор предприятия Илья Аверьянов застрелил охранника и ранил несколько человек из карабина, после чего скрылся с места происшествия, спрятав оружие в туалете шиномонтажа. Согласно последним данным, злоумышленник еще не найден.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стал взрыв в магазине «Перекресток» на площади Калинина. О случившемся первыми написали «Фонтанка.ру» (19:25), «Деловой Петербург» (19:40) и «Невские новости» (19:45).

В результате происшествия пострадали десять человек. Четверо из них были госпитализированы. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело. Согласно данным следователей, устройство, мощность которого эквивалента 200 гр. тротила, начинили поражающими элементами.

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