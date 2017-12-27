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Движение по Поклонногорскому путепроводу откроют 29 декабря

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© Фото: Пресс-служба КРТИ

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Проехать по новому виадуку можно будет после одиннадцати часов утра.

В пятницу, 29 декабря, представители Смольного откроют путепровод в створе Поклонногорской улицы, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Движение по виадуку будет запущено после 11:00 по мск.

Новый путепровод, исключит транспортную зависимость жителей северных районов города от существующего железнодорожного переезда на «Удельной», который постоянно перегружен. В частности, через него регулярно курсирует высокоскоростной поезд «Аллегро» и другие поезда. Вместе с тем развязка должна помочь разгрузить движение через ж/д переезд в створе Скобевского проспекта, а также обеспечить дополнительную связь Выборского и Приморского районов.

Строительство Поклонногорского путепровода сопровождалось скандалами. В 2012 году дирекция транспортного строительства Смольного (ДТС) заключила договор на строительство путепровода с «Мостоотрядом №19», речь шла о контракте стоимостью 1,9 млрд рублей. В 2014 году подрядчик получил аванс в 570 млн рублей. В обеспечение возврата аванса гарантом исполнения контракта стал ПАО «Банк Санкт-Петербург». Кредитная организация обязалась выплатить деньги, если подрядчик ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по контракту. Такая же сумма должна была быть выплачена, если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или не возвратил неиспользованный аванс.

Контракт был расторгнут с «Мостоотрядом №19» через суд в 2016 году «в связи с существенными нарушениями подрядчиком условий госконтракта». К работам была привлечена компания «Возрождение». Причем, как подтвердил суд, ДТС незаконно заключила контракт с «Возрождением» - без проведения соответствующего конкурса. В январе текущего года ПАО «Банк Санкт-Петербург» вернул в бюджет Петербурга 535 млн рублей.

 

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