Петербургские археологи нашли в Хакасии игрушки бронзового века

Участники Саянской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН и Русского Географического общества при раскопках могильника Итколь в Хакасии нашли детские игрушки, возраст которых превышает 4,5 тыс. лет.

Первая игрушка в виде женской головы сделана из мыльного камня. Вторая фигурка вырезана из рога — это голова животного, похожего на лошадь. Находки принадлежат к Окуневской культуре, названной так по урочищу Окунев улус на юге республики. Эти люди жили в минусинских степях на Среднем Енисее в эпоху ранней бронзы (XXV—XVIII века до н.э.).

Исследования в могильнике Итколь проводятся с 2007 года. Из последних находок, сделанных в 2016 году, стоит выделить глиняную курильницу (сосуд для сжигания трав), украшенную изображениями «солнцеликих личин», и стилизованное изображение быка.

Фото: пресс-служба ИММК РАН

Пресс-служба ИММК РАН



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http://tass.ru/nauka/4847792

Пресс-служба ИММК РАН



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/nauka/4847792