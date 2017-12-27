УФАС подловило КИО на политике двойных стандартов

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предупреждение комитету имущественных отношений (КИО) после рассмотрения жалобы от ООО «Сервис-Телеком».

В апреле 2017 года компания запросила у КИО разрешение на использование земель, находящихся в госсобственности, для установки сооружений связи, однако спустя пять месяцев комитет отказал фирме в проведении работ, сославшись на отсутствие городского нормативного правового акта, в котором должны быть прописаны условия установки таких объектов.

Проверка УФАС выявила, что в течение 11 месяцев комитет 37 раз отказал компаниям в выдаче разрешений на монтаж сооружений связи. Однако 29 точно таких же заявок КИО одобрил.

«В отношении одних хозяйствующих субъектов КИО приняты решения о разрешении объектов связи, а в отношении иных – необоснованные и немотивированные решения об отказе в размещении аналогичных объектов», – подчеркнули в УФАС

В итоге антимонопольщики обязали комитет выдать разрешение «Сервис-Телекому» и отчитаться об этом до 30 января 2018 года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» рассказывал о борьбе комитета по контролю за имуществом и комитета имущественных отношений с предпринимателями вопреки федеральному законодательству.

Так в октябре недовольство предпринимателей обострилось после поправки КИО: комитет намеревался отодвинуть всю торговлю у метро на 100 метров. Губернатор Георгий Полтавченко позже распорядился сохранить исключение для киосков с газетами, цветами и билетами. 31 октября более сотни человек вышли на митинг против уничтожения малого бизнеса в городе и потребовали отставки председателей КИО и ККИ.

При этом на жалобы бдительных петербуржцев на портале «Наш город» представители комитетов реагируют не всегда. Например, в случае с автофургонами сотрудники ведомств нередко публикуют фотографии со свободным участками, сообщая, что незаконная торговля не ведется – в ответ на обращения, где приложены фото с теми самыми торговыми фургонами.