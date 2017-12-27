В Петербурге ограничат движение из-за мультимедийного шоу на Дворцовой

С 28 по 30 декабря с 16:00 до 23:00 движение по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади будет прекращено в связи с новогодним мультимедийным шоу, сообщает пресс-служба КРТИ.

Также на указанном участке запретят остановку автомобилей в следующие периоды: с 00:00 до 16:00 28 декабря, с 23:00 28 декабря до 16:00 29 декабря, с 23:00 29 декабря до 16:00 30 декабря, с 23:00 30 декабря до 10:00 31 декабря.

Шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» можно увидеть с 28 по 31 декабря с 18:00 до 23:00. Каждые полчаса на стены арки Главного штаба будут проецировать виды Петербурга и световые фигуры – обещают и символ наступающего года, таксу.