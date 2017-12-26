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У входа в «Кресты-2» выстроилась огромная очередь

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© Фото: РИА Новости / Владимир Акимов

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По словам посетителей, в некоторых блоках нового СИЗО нет отопления.

У входа в новый следственный изолятор «Кресты-2», куда недавно вывезли последнего «постояльца» из СИЗО на Арсенальной набережной, выстроилась гигантская очередь, сообщает «Мойка 78». Люди, пришедшие повидаться со своими родственниками, сообщают о невыносимых условиях для заключенных.

Некоторые блоки следственного изолятора не отапливаются, а арестанты часто сидят на сухом пайке. Особое негодование посетителей вызывает неухоженное помещение для приема передач, где нет даже стульев и скамеек. Некоторое ожидающие своей очереди ютятся на полу, а из пяти окон на прием работают только два.

Изначально планировалось принять всех желающих сегодня с 10:00 до 15:00, однако позже в социальных сетях появилась другая информация, согласно которой прием будет вестись до последнего посетителя. Нарекания вызывает и месторасположение нового СИЗО. Из Петербурга до «Крестов-2» можно добраться на маршрутке К-268, которую нужно дожидаться целый час.

Неприятности преследуют «Кресты-2» с момента строительства, которое затянулась на десять лет и сопровождалось многочисленными скандалами. Под стражей оказался бывший заместитель директора регионального ФСИН Николай Баринов, обвиняемого в получении взятки на 110 млн рублей при возведении нового СИЗО.

Продолжаются расследования уголовных дел в отношении заместителя начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковника Сергей Мойсеенко, его непосредственного начальника генерал-лейтенант юстиции Олега Коршунова, владельца компании ГСК Виктора Кудрина и главного субподрядчика генерал-лейтенанта запаса Руслана Хамхокова.

Помимо финансовых махинаций, Мойсеенко стал фигурантом дела об организации убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации строительства управления ФСИН Николая Чернова. Последний фиксировал финансовые и коррупционные нарушения при строительстве «Крестов-2».

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