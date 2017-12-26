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До трескающегося дома на Ремесленной дошла проверка

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© Фото: vk.com / club154871865

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Здание начало разваливаться после того, как у его стен началось возведение моста через Серный остров.

До разваливающегося дома на Ремесленной улице добралась проверка, сообщает «Мойка 78». Специалисты коллегиально решали, как быть зданию и его обитателям.

По данным издания, сил и желания проверяющих не хватило даже на все этажи. Как рассказала изданию местная жительница Елена Федотова, на шестой этаж заглянули только представители СПб ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Петербурга». Сотрудники службы сфотографировали все трещины и маячки, признав, что последние установлены неправильно – без снятия верхнего слоя штукатурки. 

«Мы надеемся, что нас должны наконец услышать. У нас просто совпало две истории: дом сам старый - ему больше ста лет, а еще нам дополнительно создали условия, непригодные для проживания. Сейчас мы живем на стройке. В условиях, когда этот мост заработает, жить будет невозможно - мост идет практически к нам в окна», – подчеркнула Федотова.

Ранее жильцы дома обращались со своими проблемами в администрацию Петроградского района, однако чиновники так и не добрались до объекта. На здание обратили внимание только после того, как жильцы вывесили на фасаде баннер с мольбами о помощи. Правда утром их пришлось снять по указанию прокуратуры. Тем не менее, шаг был оправдан. На проблемы жильцов обратили внимание полицейские, которые инициировали проверку.

Неразводной мост через Серный остров, строящийся к ЧМ-2018, уже доставил немало проблем жильцам Петровского острова. Ранее власти снесли дом 3 по Ремесленной улице, подчеркнув, что он не относится к историческим. Возведение переправы, которой присвоят имя Бетанкура, обещают закончить 30 апреля 2018 года.

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