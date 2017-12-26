Умер Владимир Шаинский

Известный советский и российский композитор Владимир Шаинский ушел из жизни в возрасте 92 лет, сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на близких музыканта. Причины смерти мужчины не сообщаются, однако известно, что в последние годы композитор страдал от рака желудка и перенес несколько операций.

Шаинский родился 12 декабря в 1925 года в Киеве. В 1945 году поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет. После ее окончания он три года работал в оркестре Леонида Утесова.

Настоящая известность пришла композитору после создания музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. В частности, именно Владимир Яковлевич написал песни «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже». Также мелодии Шаинского можно услышать в таких лентах как «38 попугаев», «Антошка» и «Крошка Енот».