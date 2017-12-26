Автоматы петербургского метро начали принимать оплату картами

Стало возможным купить жетоны в автомате с помощью банковской карты, сообщили в петербургском метрополитене. Терминалы расположены в левой части устройств.

Кроме того, теперь на всех станциях можно оплачивать проезд по технологии «Pay Pass» не только на первых, но и на последних турникетах.

Ранее прокуратура нашла нарушения в работе петербургской подземки. Проверяющие выявили нарушения в использовании эскалаторов, ведении учета при передаче отремонтированных вагонов, а также несоответствия в технической документации, регламентирующей проведение ремонта составов.