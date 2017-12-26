В Петербурге более 1200 дворников вышли на борьбу с последствиями снегопада

На борьбу с последствиями снегопада, обрушившегося на Петербург ночью, отправились более 1200 дворников, сообщили в комитете по благоустройству.

Ночью и ранним утром на улицах работало около 900 машин, которые расчистили дороги и широкие тротуары. Дворники же вручную расчищают узкие тротуары в исторической части города, автобусные остановки и пешеходные переходы.

В связи с потеплением были сформированы 30 мобильных бригад, которые занимаются расчисткой патрубков – устройств, через которые талая вода с дороги уходит в ливневую канализацию. Дорожники расчищают их от снега и, при необходимости, прогревают паром.

Теплая погода стоит в городе на Неве с 30 ноября. За это время в Северной столице выпало свыше 55 см снега. Предприятия вывезли с улицы почти 300 тыс. снежных масс.