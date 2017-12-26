Петербургское метро закрывали более 400 раз за год

Более 400 раз за год петербургское метро закрывало свои двери для пассажиров, сообщает АБН. Согласно данным издания, чаще всего подземку закрывали в сентябре – 81 раз. Однако показатели декабря уже сравнялись с показателями первого месяца осени.

Дольше всего за минувший год ограничивали работу вестибюля станции «Девяткино-2» – 158 минут. Несколько недель назад на станции разбился ртутный градусник. Второе место осталось за «Купчино» – 30 ноября станцию закрыли на 137 минут из-за бесхозного предмета.

Лидером по суммарному времени закрытия стал «Крестовский остров». Он не работал на вход 24 раза, в общей сложности 21 час 25 минут. Однако 17 раз из них станцию перекрывали на вход из-за большого пассажиропотока, когда все ехали на футбол.

На втором месте оказалась «Площадь Восстания», которую закрывали 21 раз на 11 часов 20 минут. Тем не менее, метрополитен старался закрывать только один из вестибюлей станции. Таким образом, станция и пересадочный узел работали в полную силу.

Следом идут «Ладожская» (17 раз, 7 часов 39 минут), «Автово» (14 раз, 8 часов 27 минут), «Старая деревня» (14 раз, 7 часов 29 минут), «Проспект Просвещения» (11 раз, 9 часов 41 минута), «Черная речка» (9 раз, 9 часов 4 минуты).

В текущем году ни разу не была закрыта по причине проверки бесхозного предмета, по техническим причинами или из-за анонимного звонка только одна станция – «Лесная». Да и то лишь потому, что она была на капитальном ремонте с 28 января по 23 декабря. Следом идут «Чкаловская», «Московские ворота» и «Площадь Александра Невского – 1». Их закрывали по одному разу, каждую всего на шесть минут.