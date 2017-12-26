Wi-Fi появится в петербургских трамваях и троллейбусах к маю 2018 года

«Горэлектротранс» объявил конкурс на оборудование подвижного состава Wi-Fi. Беспроводная сеть должна появиться в 200 трамваях и 200 троллейбусах в мае 2018 года. На это выделили 36 млн рублей.

Согласно техническому заданию на сайте госзакупок, скорость подключения к интернету на одного пользователя при 20 подключенных устройствах должна быть не ниже 1 Мбит/сек. Кроме того, она должна синхронизироваться с Wi-Fi в метро и автобусах.

Ранее, в начале декабря, Wi-Fi заработал на всех линиях петербургского метро. Всего в рамках проекта точками доступа в интернет были оборудованы 245 поездов, в тоннелях установлены 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.

Несколько дней назад компания «Третий парк» рассказала о сотрудничестве с «Максима Телеком». Бесплатный интернет должен появиться в 1200 автобусах перевозчика к весне 2018 года.