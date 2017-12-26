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Николас, Верный, Немо: "Медиалогия" назвала самых популярных собак в 2017 году

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© Фото: пресс-служба Кремля

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Лидерство в рейтинге удерживает такса по кличке Николас, над которой ставили эксперименты.

«Медиалогия» составила рейтинг собак в российских СМИ по итогам 2017 года. Компания проанализировала порядка 43 тыс. источников и выявила самых популярных хвостатых, понравившихся россиянам.

Николас, над которым провели эксперимент с жидким дыханием

 

Лидером рейтинга стала такса по кличке Николас. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин демонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу технологию жидкостного дыхания, поместив пса на несколько минут в капсулу со специальной жидкостью. Через какое-то время животное начало дышать «водой». На первый взгляд это выглядит так, будто животное топили. После нескольких десятков секунд Николаса вытащили, разумеется, живого.

Пользователи интернета и журналисты осудили эксперимент, назвав его жестоким. Сам Рогозин назвал представителей СМИ лицемерами и откровенными негодяями, так как они не удосужились разобраться в сути эксперимента. По его словам, исследование было совершенно безопасно для Николаса.

Научные специалисты пояснили, что разработка технологии жидкостного дыхания ведется с 60-х годов, она нужна для помощи, например, попавшим в трудные ситуации подводникам. Рогозин, ощутив прессинг общества, сказал, что таксу ему сразу стало жалко, и вообще он забирает подопытное животное к себе домой.

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Фото: Сергей Мамонтов / Sputnik / Scanpix / LETA

 

Подарок Путину и шкодливый Немо, помочившийся в Елисейском дворце

 

Не менее интересная история случилась в Сочи, где президент Туркмении подарил Владимиру Путину на 65-летие щенка алабая по кличке Вепалы (Верный).

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже известен как любитель собак. Его лабрадор Немо в этом году удивил весь Елисейский дворец, справив нужду в камин на официальной встрече. Впрочем, проступок животного лишь рассмешил серьезных французских политиков.

Фото: пресс-служба Кремля
 

Подарок от Путина и собака, спасшая ребенка на Алтае

 

Глава нашего государства любит не только принимать, но и дарить. На этот раз Путин осчастливил школьницу из Брянской области, которая получила в подарок щенка лабрадора.

Другая история – куда более серьезна и поучительна. На Алтае собака спасла двухлетнего ребенка, брошенного на морозе. Она согревала его своим теплом, пока мальчика случайно не обнаружил посторонний мужчина. Мать несовершеннолетнего вернулась домой спустя четверо суток. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав.
Фото: официальный сайт городского округа Клинцы

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