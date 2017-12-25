В Петербурге выпустили обновленную настольную игру «С утра до вечера»

В преддверии Нового года Музей советских игровых автоматов вместе с петербургским иллюстратором Ильей Тихомировым выпустили обновленную версию советской настольной игры «С утра до вечера».

Создатели добавили на игровую карту знаменитые постройки последних лет — ЗСД, «Зенит-арену» и башню «Лахта Центра». При этом можно по-прежнему заблудиться в дворах-колодцах и отстоять очередь в Эрмитаж.

Совершенно бесплатно поиграть в настольную игру горожане смогут уже на этой неделе. После 27 декабря «С утра до вечера» можно найти в более чем 30 заведениях города —Музее советских игровых автоматов, «Цифербурге», «Охта Lab», библиотеке имени Гоголя и других общественных местах.

Оригинальная игра «С утра до вечера» была популярна в конце 1960-х — ее создал иллюстратор Вилли Трубкович, стихи были написаны Натальей Кончаловской и Риной Зеленой. Только в главных ролях были не петербуржцы, а советские школьники, которые ходил в школу, кино, ездили в метро и даже разбивали соседское окно в ходе футбольного матча.