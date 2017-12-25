Милонов попросил Полтавченко организовать рождественские ярмарки для бездомных

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко организовать рождественские ярмарки для бездомных. По словам парламентария, не все жители города на Неве имеют возможность приобщиться к духу праздника.

«Возможно стоило бы организовать в городе несколько пунктов, площадок или специализированных ярмарок, куда горожане могли бы принести вещи, новогоднее угощение или медикаменты для тех, кто вынужден жить и встречать Рождество на улице», – отметил Милонов.

Также он добавил, что многие петербуржцы хотели бы помогать бездомным не только в праздники, однако существуют различные стереотипы и страхи, которые отталкивают людей. Депутат надеется, что атмосфера праздника и поддержка властей способны растопить лед и подтолкнуть граждан к совершению добрых дел.

Ранее Милонов предожил запретить в России елочные базары. По его словам, все это срубленные деревья, которые выбрасываются на помойку после встречи Нового года. Это вредит экологиии и формирует у россиян «расточительное отношение к родной природе».

