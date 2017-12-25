В Чумной форт перестали пускать посетителей

«Объединенное стратегическое командование ЗВО» отозвало письмо у ООО «Парадиз» на проведение экскурсий в форте «Император Александр I», сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

«В целях прекращения возможного нарушения антимонопольного законодательства командующий войсками ЗВО приказал прекратить допуск всех граждан на форт», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее военные в обход существующих правил разрешили «Парадизу» проводить экскурсии в Чумном форте. Всего было проведено около 50 мероприятий, в том числе для военнослужащих ЗВО и их семей.

Право на бессрочное пользование фортом принадлежит ФГКУ «1999 отделение морской инженерной службы» Минобороны России», однако, по словам представителей УФАС, эта организация фактически не распоряжалась фортом.