Вратарь Оливер Кан прислал подарок пережившей теракт петербурженке

Легенда немецкого футбола Оливер Кан прислал Эвелине Антоновой, пережившей теракт в петербургском метро, футболку мюнхенской «Баварии» со своим автографом, сообщает Sputnik Deutschland. Как оказалось, 24-летняя девушка всегда восхищалась игрой вратаря и очень любит футбол.

В сопроводительном письме голкипер пожелал поклоннице сил и боевого духа, необходимых для полного выздоровления. Презентация подарка прошла на стадионе «Санкт-Петербург». Открыв коробку, девушка едва не расплакалась от счастья.

«Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это прям очень приятно!», – сказала Антонова.

На данный момент девушка продолжает лечение. Она перенесла несколько операций, включая пластические. Во время теракта, случившегося 3 апреля на перегонах между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», она находилась в нескольких шагах от смертника и чудом выжила.