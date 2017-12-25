Смольный будет выплачивать по 3 млн рублей «Учителю года»

Смольный выплатит петербургским учителям, ставшим абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года России», 3 млн рублей в качестве награды. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Первым соответствующую премию получит учитель истории и обществознания гимназии №116 Приморского района Илья Демаков. По словам Полтавченко, победа Демакова в престижном конкурсе является еще одним подтверждением высокого уровня петербургского образования, которое всегда отличалось творческим подходом, новаторством и глубокой интеллигентностью.

Среди учеников Демакова – победители Всероссийской олимпиады школьников по истории, десятки победителей конкурсов исследовательских работ и научных конференций. Сам историк заявляет, что денежная премия стала для него полной неожиданностью. По его словам, он потратит часть награды на благотворительность.

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится уже 27 лет. На протяжении четверти века в соревнованиях участвуют петербургские педагоги. За это время обладателям хрустальных пеликанов (главная награда конкурса, прим.ред.) стали девять преподавателей из города на Неве.