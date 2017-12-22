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ФСБ увезла на допрос наследника Оганесяна в Минкульте

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© Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

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Мужчину подозревают в финансовых махинациях при реставрации Интендантских складов.

Утром 22 декабря оперативники службы экономической безопасности ФСБ приехали в загородный дом к бывшему главе Северо-Западной дирекции министерства культуры Александру Шабасову, сообщает «Фонтанка». Сейчас он находится на допросе у следователя в Главном следственном управлении ГУ МВД на Лиговском проспекте.

По данным издания, мужчина подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию Интендантских складов на улице Глинки. История началась в 2015 году, когда подрядчиком объекта выступила компания «Ремстройфасад», заключившая с Минкультом контракт на 900 млн рублей. В 2017 году соглашение было расторгнуто, однако на доделку здания были выделены еще 260 миллионов рублей.

Шабасов занимал должность главы Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации с 2013 года, став наследником Марата Оганесяна, который на данный момент находится под стражей по подозрению в хищении 50,4 млн рублей при строительстве «Зенит-арены». Тогда нового руководителя коллективу представил замминистра Григорий Пирумов, осужденный после этого на 1,5 года за хищение 164 млн рублей на реставрационных работах.

В июне 2016 года глава Минкульта Владимир Медицинский отчитал Шабасова за нарушения при заключении и оплате контрактов, а также нецелевое и несвоевременное использование средств федерального бюджета. Осенью того же года Шабасов оставил свою должность и готовился стать советником министра Мединского. Однако не сложилось. На текущий момент он входит в кадровый резерв Микульта.

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