Петербургские автобусы оборудуют Wi-Fi к весне 2018 года

Уже в этом месяце беспроводным интернетом обзаведутся 200 автобусов компании «Третий парк», сообщает пресс-служба «Максима Телеком». В дальнейшем компания оснастит Wi-Fi еще тысячу транспортных средств.

При этом пользователям беспроводного интернета на наземном транспорте не нужно будет проходить повторную регистрацию, если номер телефона использовался при подключению к Wi-Fi в метро.

Ранее, в начале декабря, «Максима Телеком» в полном объеме запустила сеть Wi-Fi на всех станциях и поездах петербургской подземки. Всего в рамках проекта точками доступа в интернет было оборудовано 245 поездов, в тоннелях установлено 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.