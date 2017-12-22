В Петербурге 22 декабря будет небольшой снег и сильный ветер

В Северной столице 22 декабря ожидают сильный ветер и небольшой снег, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток -1...+1 гр. Атмосферное давление будет слабо понижаться», - рассказали представители ведомства.

На дорогах местами возможна гололедица. В МЧС просят граждан быть внимательными на дорогах.

Восход солнца ожидается в 10:00, закат – в 15:53. После заката температура воздуха существенно не изменится.