«Аэрофлот» запустил акцию на билеты класса «Эконом»

Авиакомпания «Аэрофлот» в честь своего 95-летия объявила об акции на билеты класса «Эконом». Из Петербурга с 15 января по 20 апреля можно дешево улететь в Рим (5150 рублей в один конец), Нью-Йорк (11081 рублей), Гавану (17232 рублей). Приобрести билеты со скидкой можно до 27 декабря, их количество ограничено.

Также из города на Неве можно совершить бюджетный перелет в Архангельск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Симферополь, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.

Ранее в аэропорту Пулково назвали самые популярные направления среди жителей Северной столицы. Так среди российских направлений первую строчку заняла Москва, следом идут Симферополь и Сочи. Что касается зарубежных направлений, то здесь лидируют Анталья, Франкфурт-на-Майне и Ларнака.