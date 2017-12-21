Картина дня: снегопад в Петербурге, массовое ДТП в Мельбурне и секреты Apple

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стал снегопад в Петербурге. Первыми о непогоде в Северной столице написали Пятый канал (6:20), «Аргументы и факты в Петербурге» (8:05) и «Санкт-Петербург.ру» (8:45).

Снегопаду, обрушившемуся на город на Неве, присвоили желтый уровень опасности. Уже утром высота снежного покрова местами достигала 15 см. На борьбу со стихией вышли более 700 единиц техники. Ночью снег соберут и вывезут за город, чтобы не усложнять и без того непростую обстановку на дорогах.

Второй заметной темой дня, по версии «Монитора», стало массовое ДТП в Мельбурне. О подробностях трагедии первыми написали Пятый канал (9:45), «Фонтанка»(10:05) и «Деловой Петербург» (11:00).

В результате наезда автомобиля «Сузуки» на толпу пешеходов пострадали 19 человек, в том числе ребенок, которого госпитализировали с травмой головы. Полиция отказывается признавать случившееся терактом. Позже выяснилось, что виновник страшной аварии страдает психическими заболеваниями, которые пытается заглушить наркотическими веществами.

Третьей важной темой, согласно «Монитору», стало признание корпорации Apple. О причинах тормозов на старых устройствах компании первыми написали «Мой район» (7:50), Пятый канал (9:25) и «Деловой Петербург» (10:35).

Как выяснилось, Apple намеренно понижает частоту работы процессора на своих старых смартфонах. Замедление скорости работы связано с функцией, которая позволяет избежать внезапного отключения устройства.

Самыми оперативными среди петербургских СМИ оказались Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».