По факту разлива нефтепродуктов в Неве возбудили дело

По факту разлива нефтепродуктов в акватории Невы возбудили административное дело, сообщает департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

«По результатам лабораторного анализа проб воды, взятых экспертной лабораторией ПАО «ТГК-1», установлены превышения содержания растворенных нефтепродуктов на выпусках Выборгской ТЭЦ-17 (выпуски №7 и №8) и Ленинградского металлического завода ОАО «Силовые машины», являющегося абонентом Выборгской ТЭЦ-17», – отметили в ведомстве.

Ранее ТЭЦ-17 уже привлекали к ответственности за аналогичный просчет. В настоящее время Росприроднадзор ждет результатов анализа отобранных проб от «Водоканала Санкт-Петербурга». Только после них удастся определить виновника случившегося.

Накануне, 19 декабря, в Северной столице случилась экологическая катастрофа. На поверхности Невы, Карповки и Большой Невки появились радужные пятна от дизельного топлива. В течение суток из петербургских рек выкачали почти тонну нефтепродуктов. В ходе операции районы загрязнений были обработаны активной пеной. Сейчас на месте происшествия продолжает дежурить нефтесборщик-бонопостановщик «Редут».