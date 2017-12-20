Смольный вложит в аналог «Сколково» в Петербурге 4,5 млрд рублей

В инженерную и транспортную инфраструктуру кампуса ИТМО в Петербурге вложат 4,5 млрд рублей, сообщил на брифинге губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Средства рассчитаны на весь срок реализации проекта – с 2018 до 2028 года. По словам градоначальника, в 2018 году будет проведен международный архитектурный конкурс и подготовлен проект планировки и межевания для 100 га территории под кампус в городе-спутнике «Южный».

По словам министра связи Николая Никифорова, на проект из федерального бюджета вложены 320 млн рублей, в течение ближайших трех лет на строительство выделят еще 3 млрд рублей.

Сегодня также стало известно, что Полтавченко стал председателем совета директоров АО «ИТМО-Хайпарк». Комментируя свое избрание, он рассказал, что на данный момент кампус интересен как частным российским, так и иностранным инвесторам.

Новый комплекс ИТМО еще до начала строительства стали называть аналогом «Сколково», так как этот проект является крупным научно-образовательными инновационно-производственным кластером. Распоряжение о возведении кампуса в Пушкинском районе Петербурга в середине октября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.