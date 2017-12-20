Прокуратура нашла нарушения в работе петербургского метро

В ходе проверки петербургского метро были нарушены требования закона при эксплуатации подвижного состава и эскалаторов, сообщает прокуратура Петербурга.

Прокуроры выявили несоответствие технической документации, регламентирующей проведение ремонта подвижного состава, нашли нарушения в использовании эскалаторов и ведении учета при передаче отремонтированных вагонов.

По результатам проверки в адрес руководителя метрополитена Вадима Гарюгина было вынесено представление об устранении нарушений закона. В отношении должностного лица, допустившего нарушения при использовании эскалаторов, возбудили административное дело.

Ранее на станции метро «Петроградская» был изменен режим работы из-за поломки эскалатора. Теперь в будние дни на станцию нельзя попасть с - 07:45 до 11:00 утра.