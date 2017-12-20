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На мосту Славы вывесили баннер в поддержку бастующих дальнобойщиков

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© Фото: Российское социалистическое движение

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Активисты Российского социалистического движения поддержали борьбу против системы «Платон».

На мосту Славы появился четырехметровый баннер с надписью: «Путин-ПЛАТОН – иди вон!». Таким образом активисты Российского социалистического движения выразили поддержку дальнобойщикам, всероссийская забастовка которых началась 15 декабря. По мнению протестующих, преследования за профсоюзную деятельность в нашей стране стали таким же распространенным явлением, как и политические репрессии.

Ранее лидеров движения дальнобойщиков Андрея Бажутина и Сергея Владимирова, активно протестовавших против системы «Платон», арестовали на 15 суток, а Организацию перевозчиков России (ОПР) внесли в реестр «иностранных агентов». В Минюсте считают, что ОПР нарушает порядок деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Организации грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Борьба против «Платона» длится с ноября 2015 года. Против системы, предназначенной для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн, выступили дальнобойщики по всей стране. В 2016 году они провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах. Однако протесты не прекращаются – водители добиваются полной отмены сборов на фоне слухов о четырехкратном увеличении штрафов.

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