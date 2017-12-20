Движение по Обуховскому мосту ограничат до конца февраля

Вплоть до 21 февраля движение по Обуховскому мосту будет ограничено из-за строительства светофора, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Также в ведомстве рассказали, что до 31 декабря закрывается движение транспорта по проспекту Наставников от Хасанской улицы до проспекта Косыгина. Там будут реконструировать трамвайные пути. Временные трудности автомобилисты испытают и при движении по Лермонтовскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова до набережной канала Грибоедова.

Реконструкции тепловой сети ограничат движение транспорта по 6-7 линиям В.О. от Малого проспекта до Среднего проспекта Васильевского острова. Неудобства продлятся до 3 февраля. До 19 января из-за работ по прокладке водопровода будет сложно проехать от дома 61 по Дальневосточному проспекту до дома 71 по проспекту Большевиков.