Петербургский омбудсмен добился реконструкции улицы Спирина в Красном Селе

Уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов добился включения улицы Спирина в Красном Селе в адресную инвестиционную программу до 2020 года.

В начале 2016 года к нему обратились местные жители, пожаловавшиеся на отсутствие уличного освещения, тротуаров, а также узость дороги, на которой невозможно было разъехаться.

Проверка показала, что все претензии небезосновательны. К решению возникшей проблемы Шишлов привлек вице-губернатора Игоря Албина, который подал соответствующую заявку в комитет по транспорту. В итоге на проектирование объекта будут выделены 20 млн рублей.

Ранее в КРТИ считали, что реконструкция улицы Спирина «до параметров магистрали районного значения нецелесообразна», так как в пиковые часы ее загрузка не превышает 54%.