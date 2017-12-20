Станцию метро «Петроградская» начали закрывать по утрам

Станция метро «Петроградская» перешла в особый режим работы, рассказали в петербургской подземке. В связи с ремонтом эскалатора вход в вестибюль по рабочим дням с 7:45 до 11:00 будет закрыт, с 15:30 до 19:30 – ограничен.

«Во время ограничений входа на станцию метро «Петроградская» усиливается движение по автобусному маршруту № 1, обеспечивающему связь со станциями метро «Чёрная речка», «Чкаловская» и «Спортивная». На маршрут дополнительно направляются пять транспортных средств», – отметили представители метро.

Ранее стало известно, что станцию метро «Лесная» откроют после капитального ремонта 23 декабря. В течение 11 месяцев на станции заменили облицовочный камень, утеплили вестибюль, устранили течь на наклонном ходе, отремонтировали эскалаторы, поставили дополнительные двери для инвалидов-колясочников и интеллектуальную систему видеонаблюдения. Все это обошлось метрополитену в 400 млн рублей.