В Петербурге 20 декабря будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, местами порывы до 9 м/с, сообщает ГУ МЧС по городу.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем -1...-3 гр. Атмосферное давление будет понижаться», – сказали представители ведомства.

Спасатели также предупреждают о сложной обстановке на дорогах, местами гололедица.

Восход солнца будет в 09:59, закат ожидается 15:53. После заката температура воздуха существенно не изменится.