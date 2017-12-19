Ахилл, Сергей Иванович, Мир: "Медиалогия" назвала самых популярных котиков в 2017 году

«Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ по итогам 2017 года. Компания проанализировала порядка 43 тысяч источников и выявила самых популярных «мурлык», понравившихся россиянам.

Фото: официальный сайт Государственного Эрмитажа

Кот-оракул Ахилл, предсказавший результаты Кубка Конфедераций

Лидером рейтинга стал белый кот Ахилл, предсказывавший результаты четырех матчей Кубка Конфедераций на «Зенит-арене». Житель Эрмитажа угадал победы сборной России и Португалии над Новой Зеландией, а также был безупречен в прогнозе на финал, где викторию праздновала Германия. Единственный промах «мышелова» случился в игре Австралия – Камерун, которая завершилась ничьей. Кот же ставил на победу футболистов с родины кенгуру.

Почти идеальные результаты двухлетнего Ахилла не остались без внимания СМИ. Латиноамериканская пресса была настолько восхищена глухим животным, что посвятила ему даже большее количество материалов, нежели российская пресса.

Предсказания белый кот делал следующим образом – перед ним ставили миски с едой, отмеченные флагами государств. Ахилл подходил к той стране, которую считал победителем встречи. Уже в 2018 году работу кота можно будет увидеть вновь. Он будет решать, на кого поставить на ЧМ-2018.

Фото: официальный сайт Государственного Эрмитажа

Сергей Иванович, Мир и черный кот, выпивший воды из чашки мэра Риги

На втором месте оказался рыжий кот-моряк Сергей Иванович, который «служит» в военно-морском флоте. Апартаменты животного расположены на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва», который совсем недавно патрулировал берега Сирии.

Тройку замкнул кот по кличке Мир, подаренный губернатору японской префектур Акита лично Владимиром Путиным. Норихиса Сатакэ привязался к питомцу, в скором времени заявив, что морда животного приобретает японские черты.

Четвертое место осталось за человеком, точнее за россиянином, которому пожизненно запретили посещать Швецию. Однако мужчина все равно попытался пробраться в страну, чтобы забрать из приюта своего кота. Пятерку выдающихся «мурлык» закрывает черный наглец из Риги, который в прямом эфире выпил воды из кружки мэра города.

Фото: Facebook / Минобороны России

