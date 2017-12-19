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Картина дня: Новый год, QR-коды на выборах и крушение самолета Ан-2 в Нарьян-Маре

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© Фото: Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа

Темы дня

Как QR-коды помогут в выборах президента, сколько будут продавать елки в Петербурге и как случилось очередное ЧП с самолетом?

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало введение QR-кодов для бюллетеней в Петербурге на предстоящих президентских выборах. Первыми об этом сообщили «Мой район» (09:25), «Невские новости» (10:00) и «Санкт-Петербург.ру» (13:35).

На предстоящих выборах президента России в городе на Неве введут технологию ускоренного ввода данных протоколов УИК в систему ГАС «Выборы» с помощью QR-кодов. Данная схема позволит избежать технических ошибок при вводе данных, ускорить процесс подведения итогов выборов и повысить прозрачность избирательного процесса.

Второй заметной темой дня, по версии «Монитора», стало крушение самолета Ан-2 в Нарьян-Маре. Первыми среди петербургских СМИ о происшествии с воздушным судном написали Пятый канал (12:10), «Санкт-Петербург.ру» (12:20), и «Аргументы и факты в Петербурге» (12:35).

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека. ЧП произошло, как только самолет набрал высоту. Через мгновение от стал падать на землю и рухнул боком. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие рассматривает три версии случившегося. Среди них неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.

Третьей важной темой дня «Монитор» называет открытие елочных базаров с 20 декабря. Первыми эту новость осветили «Невские новости» (13:30), «Фонтанка» (13:50) и «Мой район» (14:00).

Продажа «зеленых красавиц» будет осуществляться до 31 декабря. Торговые точки разместятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Центральном и других районах.

Самыми оперативными петербургскими СМИ стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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