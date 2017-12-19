Первый канал не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

Комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» не покажут по Первому каналу впервые за десять лет. На отсутствие фильма в эфирной сетке обратила внимание телеобозреватель Арина Бородина.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова в ходе беседы с «Медузой» уточнила, что «Ирония судьбы» входила в пакет «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами.

В этом году Первый канал получил права на картины «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». «Россия-1», в свою очередь, получила право показать комедию Эльдара Рязанова. Все фильмы будут показаны зрителю 31 декабря.