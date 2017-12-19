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В отношении бастующих дальнобойщиков возбудили дело за отказ признавать себя иноагентами

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© Фото: Андрей Маркелов / «Санкт-Петербург.ру»

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Объединению перевозчиков России грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Министерство юстиции России возбудило в отношении Объединения перевозчиков России (ОПР) административное дело, сообщает «Фонтанка». Бастующие дальнобойщики отказались признать себя иностранными агентами, а ведомство, в свою очередь, не стало уведомлять водителей большегрузов о предстоящем разбирательстве.

Адвокат Алексей Глухов пояснил, что в ОПР пришло уведомление на имя Андрея Бажутина, который известен акциями протеста против «Платона». На данный момент дальнобойщик находится в СИЗО. Неделю назад он был отправлен под арест на 15 суток за вождение без прав.

Однако это обстоятельство не смутило министерство юстиции. В ведомстве считают, что ОПР нарушает порядок деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

По мнению чиновников, Объединение перевозчиков должно было самостоятельно признать свой новый статус, который был присвоен организации 1 декабря (внесение в список «иностранных агентов»). Теперь ОПР грозит штраф для юридического лица в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Материалы дела направлены в Красногвардейский районный суд Петербурга.

Ранее Бажутин заявлял, что внесение ОПР в список «иностранных агентов» случилось из-за одного пожертвования, пришедшего не из России. Неизвестный жертвователь из Германии перевел дальнобойщикам 250 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги были переведены четырьмя гражданами данной страны.

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