Сквер у проспекта Науки хотят застроить церковно-спортивным комплексом

В сквере, расположенном на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели, планируют возвести храм с колокольней и гостиницей, сообщил руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Силуэтом новой постройки, высотой более 40 метров, предполагается заполнить пустующий горизонт за спиной монумента Родина-Мать на Пискаревском мемориале.

«Помимо того, что эта территория является зоной зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) и любое строительство там запрещено, инициаторы надеются осуществить проект на бюджетные деньги», - сказал активист.

Он добавил, что местные жители недовольны данным решением, так как ранее в этом месте были захоронения ленинградцев. Один из противников строительства посетил мероприятие и выяснил, что большую часть сквера хотят занять храмом, к которому будут прилегать гостиница, жилой дом для работников, хозяйственные корпуса, а также спортивный комплекс с бассейном и автопарковкой.

На базе планируемого духовного-просветительского комплекса планируют проводить патриотические и воспитательные работы. Кроме того, в одном из помещений хотят разместить казачью дружину, которая должна будет навести порядок в районе.

«В рамках патриотического воспитания они лучше бы недостающие в огромном количестве детские сады, школы, дома детского творчества и спортивные комплексы построили. И места, не в парках и скверах, для этого полно. В том числе и в новых кварталах», - отмечает местная жительница Алина Беляева.

Сторонники строительства тоже нашлись. Некоторые горожане считают, что бесплатный бассейн, благоустроенный парк с фонтаном и раличные кружки перевешивают неблагоустроенный участок, на который выводят гулять собак. Споры относительно храма на данный момент продолжаются. Проект строительства находится в эскизной стадии.

vk.com / kp_kalininskiy