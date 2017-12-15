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Картина дня: приговор Улюкаеву и дата выборов президента России

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© Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Темы дня

Сколько дали главе Минэкономразвития, почему американский бомбардировщик бежал от российского Су-25 в Сирии и когда же состоятся президентские выборы?

Самой популярной темой за сутки, по данным системы «Монитор», стал приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Среди городских СМИ первыми об этом написали «Невские новости» (13:55), Пятый канал (14:00) и «Санкт-Петербург.ру» (14:05).

Суд признал бывшего главу Минэкономразвития виновным по статье «получение взятки в особо крупном размере». Ближайшие восемь лет Улюкаев проведет в колонии строгого режима. Сам министр назвал приговор несправедливым, подчеркнув, что против него была совершена «чудовищная провокация».

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала дата выборов президента России. Среди СМИ Северной столицы первыми рассказали о случившемся «Санкт-Петербург.ру» (10:30), «Деловой Петербург» (10:35) и «ЗакС.ру» (10:45).

Сегодня Совет Федерации объявил о начале кампании по выборам президента России и назначил дату их проведения 18 марта 2017 года. В президентской гонке будут участвовать до 15 кандидатов. Помимо действующего лидера Владимира Путина, о своем выдвижении объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидеры ЛДПР и «Яблока» Владимир Жириновский и Григорий Явлинский, миллиардер Сергей Полонский и многие другие.

Третьей, но не менее важной темой, согласно версии «Монитора», стало бегство американского бомбардировщика от российского Су-25 в Сирии. Среди СМИ города на Неве первыми осветили это событие «Фонтанка» (00:20), Пятый канал (01:05) и «Деловой Петербург» (08:40).

По словам представителей Минобороны, пара истребителей сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин. Внезапно к ним со стороны восточного берега Евфрата приблизился американский F-22 и начал отстрел тепловых пушек. После того, как российский истребитель подошел к самолету с задней полусферы, бомбардировщик США стремительно покинул район.

Самыми оперативными СМИ Петербурга стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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