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«Красный треугольник» перестроят в жилой квартал

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© Фото: Александр Елисеев / страница «ВКонтакте»

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На территории бывшего завода появятся школы, кинотеатр и даже ботанический сад.

На территории бывшего завода «Красный треугольник» появится полноценный жилой квартал, рассказал журналистам архитектор Евгений Герасимов. Согласно плану реновации, в центре промышленной зоны появится большой парк, который позволит «задышать» набережной Обводного канала и близлежащим районам.

Жилые корпуса могут разместить на месте цементного завода. Вместе с ними появятся две начальные школы, кинотеатр и ботанический сад. Вопрос о размещении данных объектов не стоит, так как в старинных кирпичных корпусах, охраняющихся КГИОП, масса свободного пространства.

Как отмечает Гендиректор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев, к «Красному треугольнику» могут подвести второй выход со станции метро «Балтийская». На транспортной схеме уже намечены два возможных места для его размещения.

В комплексном развитии территории бывшего завода заинтересованы несколько крупных петербургских девелоперов. Ранее «Красным треугольном» интересовался крупный медицинский холдинг «Биокад» и художник Михаил Шемякин. Рассматривались возможности создать на базе промышленной зоны спортивный кластер.

Завод «Красный треугольник», изготовлявший резиновые изделия для всего СССР, обанкротился в 2002 году. С тех пор на территории разорившегося предприятия обособленно работают различные мастерские, офисы и даже цементный завод. В августе 2017 года оператором депрессивной промышленной зоны стал Фонд имущества.

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