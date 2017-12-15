«Красный треугольник» перестроят в жилой квартал

На территории бывшего завода «Красный треугольник» появится полноценный жилой квартал, рассказал журналистам архитектор Евгений Герасимов. Согласно плану реновации, в центре промышленной зоны появится большой парк, который позволит «задышать» набережной Обводного канала и близлежащим районам.

Жилые корпуса могут разместить на месте цементного завода. Вместе с ними появятся две начальные школы, кинотеатр и ботанический сад. Вопрос о размещении данных объектов не стоит, так как в старинных кирпичных корпусах, охраняющихся КГИОП, масса свободного пространства.

Как отмечает Гендиректор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев, к «Красному треугольнику» могут подвести второй выход со станции метро «Балтийская». На транспортной схеме уже намечены два возможных места для его размещения.

В комплексном развитии территории бывшего завода заинтересованы несколько крупных петербургских девелоперов. Ранее «Красным треугольном» интересовался крупный медицинский холдинг «Биокад» и художник Михаил Шемякин. Рассматривались возможности создать на базе промышленной зоны спортивный кластер.

Завод «Красный треугольник», изготовлявший резиновые изделия для всего СССР, обанкротился в 2002 году. С тех пор на территории разорившегося предприятия обособленно работают различные мастерские, офисы и даже цементный завод. В августе 2017 года оператором депрессивной промышленной зоны стал Фонд имущества.