У пяти станций петербургского метро появятся перехватывающие парковки

Смольный объявил конкурсы на проектирование перехватывающих парковок у станций метро «Старая Деревня» и «Проспект Большевиков», сообщает городской центр управления парковками Петербурга (ЦУП). Согласно сайту госзакупок, их проектирование оценивается в 7,5 млн рублей.

Вместе с тем ЦУП планирует городскую стоянку на Казанской площади за 13,4 млн рублей, а также автоматизировать стоянки у метро «Парнас» и парковки на улице Коммуны, Лиговском проспекте и проспекте Маршала Жукова. Итоги конкурсных процедур планируется подвести в январе 2018 года.

После Нового года в Смольном займутся созданием трех перехватывающих автостоянок у метро «Рыбацкое», «Выборгская» и «Южная», а также двух автостоянок на 2,2 тысячи машиномест в Кронштадте и Шушарах. Аукцион еще не объявлен.