«Метрострой» прошел тоннель от «Горного института» до «Театральной»

Первый перегонный тоннель от станции «Горный институт» до «Театральной» пройден, объявили в компании «Метрострой». На то, чтобы соединить Василеостровский и Адмиралтейский районы города, потребовалось 10 месяцев

Освободившихся от работы специалистов перенаправят на строительство «Беговой». Щит разберут и передадут в Управление механизации на дефектовку. Однако работы на Лахтинско-Правобережной линии не будут завершены.

Часть работников «Метростроя» займется строительством второго перегонного тоннеля между станциями, где на данный пройдены всего 867 погонных метров из 1650. Окончание этой проходки планируется в апреле 2018 года.

В этом же месяце начнется монтаж ТПМК «Аврора», с помощью которого будет сооружаться наклонный ход станции «Горный институт», а также продолжится сооружение перегонных тоннелей на участке «Театральная» - «Спасская».