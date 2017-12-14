В Петербурге ввели ограничения на работу автолавок

Депутаты ЗакСа приняли поправки к закону о нестационарных торговых объектах. Теперь вопросы по установке автоларьков будет решаться с помощью аукционов.

В настоящее время место под торговлю предоставляется тем владельцам автолавок, которые первыми подают заявление на размещение. Депутаты считают, что такая практика приводит к монополизации рынка и нарушает принципы конкуренции. Также в ЗакСе добавили, что в аукционах будут участвовать и предприниматели, занимающиеся ремонтом обуви. Однако часть народных избранников уже заявила, что введение новых ограничений может негативно отразится на этом виде бизнеса.

Невидимая война между городским правительством и предпринимателями, торгующими с «колес», идет уже давно. Бюджет Петербурга имеет колоссальную недополученную прибыль, так как нелегальные торговцы не платят налоги, а государственные органы, контролирующие вопросы уличной торговли, не выполняют возложенные на них функций. Чтобы нестационарный торговый объект (НТО) мог законно расположиться на городской территории, он обязательно должен быть включен в схему размещения НТО и иметь договор аренды земельного участка, либо договор размещения НТО.



Если он не включен в эту схему, это классифицируется как «незаконное размещение нестационарного объекта на земельном участке» и карается штрафом и демонтажем объекта. Однако комитет по контролю за имуществом не успевает гоняться за нарушителями (или не хочет). Так жители города, возмущенные фактами незаконной торговли, выкладывают на портал «Наш Петербург» фотографии с местом и точной дислокацией фургона. Однако в ведомстве игнорируют сообщения петербуржцев или же высылают отписки, после которых связываться с КИУ не хочется.



В начале декабря подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» попыталось решить наболевшую проблему, выдав QR-коды более 600 торговым точкам. Теперь граждане смогут самостоятельно проверять законность размещения автолавок и ларьков.

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В октябре КИО внес поправки, намереваясь отодвинуть всю торговлю у метро на 100 метров. После того, как на митинг против уничтожения малого бизнеса в городе вышли более человек, губернатор Георгий Полтавченко распорядился сделать исключение для киосков с газетами, цветами и билетами.