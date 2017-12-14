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За вербовку террористов будут давать пожизненные сроки

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© Фото: Пресс-служба Госдумы

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Депутаты считают, что людям, занимающимся вербовкой, невозможно вернуться к мирной жизни.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за вербовку в террористические организации. Соответствующий документ был размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, пожизненные сроки можно получить за вербовку и склонение к совершению теракта, прохождение обучения совершению терактов, организацию террористического сообщества, угон водного, воздушного судна или поезда для совершения теракта, захват заложников организованной группой, если это привело к гибели людей, а также организацию деятельности террористической организации.

Депутаты аргументируют необходимость пожизненного наказания тем, что людям, занимающимся вербовкой, невозможно вернуться к мирной жизни.

Ранее, 8 декабря, Госдума в первом чтении приняла проект закона об ужесточении наказания за заведомо ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. За внесение поправок проголосовали 407 депутатов.

Два месяца назад в нижней палате парламента предложили также ввести в Уголовный кодекс России наказание «за пропаганду терроризма», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Агитацией предлагают считать распространение материалов, направленных на формирование в сознании людей идеологии терроризма.

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