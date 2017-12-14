В Петербурге 14 декабря будет облачно и ветрено

В Петербурге 14 декабря ожидается околонулевая температура и сильные порывы ветра до 12 м/с, сообщили в городском ГУ МЧС.

«Облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток – от -1 до +1 градусов. На дорогах гололедица», - сказали представители ведомства.

Также МЧС предупредило петербуржцев о возможном возникновении остро-респираторной вирусной инфекции, в связи с понижением температуры атмосферного воздуха и сезонностью данных заболеваний.

Восход солнца будет в 09:53, закат ожидается 15:52. После заката температура воздуха существенно не изменится.