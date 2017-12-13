Пионерскую площадь закроют для машин из-за ярмарки

С 14 декабря Пионерскую площадь на месяц закроют для автомобильного транспорта, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
До середины января у ТЮЗа будет разбит ежегодный рождественский базар, который организует некоммерческая организация развития культуры и медицины, социальной поддержки населения «Шаг вперед».
На ярмарке можно приобрести продукты питания, подарки и сувениры к новогодним праздникам. Планируется развлекательная программа с участием Деда Мороза, который приедет в Северную столицу из Великого Устюга 23 декабря.